Sonnige Aussichten für Österreich ab Stefanitag

Am Stefanitag setzt sich immer mehr Hochdruckeinfluss durch. Am Vormittag halten sich vor allem im Südosten und Süden hochnebelartige Restwolken. Im Tagesverlauf lockert es aber überall auf und im ganzen Land scheint die Sonne. Meist ziehen nur ein paar harmlose Schleierwolken durch. Von minus zehn bis minus ein Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf ein bis sechs Grad, mit den höchsten Werten im Westen.