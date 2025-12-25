Sonnige Aussichten für Österreich ab Stefanitag

Ruhiges Wetter statt Winterchaos: In den kommenden Tagen stellt sich in Österreich freundliches und sonniges Wetter ein. Ab dem Stefanitag übernimmt zunehmend Hochdruck das Kommando. Auch im Nordosten dürfen sich die Österreicher über einige Sonnenstunden freuen – im Westen sind sogar zweistellige Plusgrade möglich.
Am Stefanitag setzt sich immer mehr Hochdruckeinfluss durch. Am Vormittag halten sich vor allem im Südosten und Süden hochnebelartige Restwolken. Im Tagesverlauf lockert es aber überall auf und im ganzen Land scheint die Sonne. Meist ziehen nur ein paar harmlose Schleierwolken durch. Von minus zehn bis minus ein Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf ein bis sechs Grad, mit den höchsten Werten im Westen.
Sonnig und ruhig zeigt sich auch der Samstag. Nebel oder Hochnebel in den Niederungen und einigen Tälern lösen sich meist im Laufe des Vormittags auf. Spätestens ab Mittag scheint so gut wie in der ganzen Alpenrepublik die Sonne ungestört, es sind kaum Wolken sichtbar. Die Tageshöchstwerte bei null bis zehn Grad.
Der Sonntag bleibt größtenteils sonnig. Meist ist der Himmel sogar wolkenlos. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, nur im Nordosten herrscht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen null bis plus acht Grad.
Auch am Montag setzt sich das von hohem Luftdruck dominierte Wetter fort. Somit kann es in der Früh lokale Nebel- und Hochnebelfelder geben, die sich aber rasch lichten. Sonst strahlt die Sonne von einem vielerorts wolkenlosen Himmel. Der Wind aus West bis Nordwest weht nur schwach bis mäßig. Von minus zehn bis null Grad steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf null bis elf Grad.
