Bis zu elf Grad

Sonnige Aussichten für Österreich ab Stefanitag

Wetter
25.12.2025 15:06
(Bild: Sepp Pail)

Ruhiges Wetter statt Winterchaos: In den kommenden Tagen stellt sich in Österreich freundliches und sonniges Wetter ein. Ab dem Stefanitag übernimmt zunehmend Hochdruck das Kommando. Auch im Nordosten dürfen sich die Österreicher über einige Sonnenstunden freuen – im Westen sind sogar zweistellige Plusgrade möglich.

Am Stefanitag setzt sich immer mehr Hochdruckeinfluss durch. Am Vormittag halten sich vor allem im Südosten und Süden hochnebelartige Restwolken. Im Tagesverlauf lockert es aber überall auf und im ganzen Land scheint die Sonne. Meist ziehen nur ein paar harmlose Schleierwolken durch. Von minus zehn bis minus ein Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf ein bis sechs Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Sonnig und ruhig zeigt sich auch der Samstag. Nebel oder Hochnebel in den Niederungen und einigen Tälern lösen sich meist im Laufe des Vormittags auf. Spätestens ab Mittag scheint so gut wie in der ganzen Alpenrepublik die Sonne ungestört, es sind kaum Wolken sichtbar. Die Tageshöchstwerte bei null bis zehn Grad.

Österreich
Symbol Schneefall
1° / 2°
10 km/h
00:06 h
75 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
7 km/h
00:04 h
45 %
Symbol heiter
-2° / 3°
4 km/h
05:35 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 4°
8 km/h
06:17 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 4°
19 km/h
07:37 h
< 5 %
Symbol heiter
-0° / 4°
17 km/h
06:55 h
25 %
Symbol stark bewölkt
2° / 4°
17 km/h
02:04 h
45 %
Symbol wolkig
0° / 1°
22 km/h
05:02 h
65 %
Symbol wolkenlos
-4° / 1°
7 km/h
08:08 h
15 %
Symbol heiter
-6° / -1°
16 km/h
07:27 h
< 5 %
Wien
Symbol starker Schneefall
0° / 0°
11 km/h
00:23 h
85 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
17 km/h
00:15 h
40 %
Symbol heiter
-2° / 2°
11 km/h
05:27 h
< 5 %
Symbol heiter
-3° / 4°
7 km/h
07:21 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 3°
17 km/h
06:46 h
< 5 %
Symbol heiter
-3° / 3°
21 km/h
07:29 h
25 %
Symbol bedeckt
-0° / 3°
19 km/h
01:20 h
45 %
Symbol wolkig
-1° / -1°
22 km/h
04:29 h
65 %
Symbol wolkenlos
-7° / -1°
9 km/h
08:02 h
15 %
Symbol wolkig
-11° / -2°
11 km/h
04:49 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol Schneefall
1° / 1°
15 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
-1° / 0°
10 km/h
00:03 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
7 km/h
04:37 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 4°
10 km/h
06:25 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 4°
22 km/h
07:09 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-3° / 5°
20 km/h
07:50 h
20 %
Symbol wolkig
1° / 4°
21 km/h
03:35 h
45 %
Symbol leichter Schneefall
-1° / 1°
25 km/h
04:50 h
65 %
Symbol wolkenlos
-6° / 2°
8 km/h
08:11 h
< 5 %
Symbol heiter
-6° / -1°
18 km/h
07:47 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
2° / 2°
15 km/h
00:05 h
50 %
Symbol heiter
0° / 3°
22 km/h
07:38 h
35 %
Symbol heiter
-1° / 4°
9 km/h
06:28 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-3° / 3°
3 km/h
07:50 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 2°
6 km/h
07:10 h
< 5 %
Symbol heiter
-4° / 2°
11 km/h
07:37 h
25 %
Symbol bedeckt
-1° / 3°
15 km/h
01:08 h
45 %
Symbol wolkig
-0° / 0°
17 km/h
05:41 h
65 %
Symbol wolkenlos
-8° / -2°
3 km/h
08:01 h
20 %
Symbol wolkig
-9° / -1°
6 km/h
04:22 h
< 5 %
Linz
Symbol Schneeregen
1° / 2°
3 km/h
00:00 h
90 %
Symbol Schneefall
0° / 1°
2 km/h
00:00 h
65 %
Symbol wolkig
0° / 3°
3 km/h
03:56 h
< 5 %
Symbol heiter
-4° / 4°
2 km/h
07:21 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 5°
6 km/h
07:02 h
< 5 %
Symbol heiter
-6° / 5°
3 km/h
07:18 h
10 %
Symbol wolkig
-5° / 4°
5 km/h
05:00 h
35 %
Symbol wolkig
-7° / 3°
13 km/h
04:14 h
50 %
Symbol wolkenlos
-11° / -2°
4 km/h
08:10 h
< 5 %
Symbol heiter
-12° / -2°
3 km/h
07:53 h
25 %
Graz
Symbol starker Schneefall
0° / 1°
2 km/h
00:00 h
75 %
Symbol bedeckt
0° / 1°
3 km/h
00:18 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
3 km/h
02:51 h
< 5 %
Symbol heiter
-5° / 1°
3 km/h
05:54 h
< 5 %
Symbol wolkig
-4° / 1°
5 km/h
05:45 h
< 5 %
Symbol wolkig
-6° / 0°
5 km/h
04:49 h
< 5 %
Symbol heiter
-7° / -0°
5 km/h
06:53 h
30 %
Symbol wolkig
-8° / 1°
7 km/h
03:41 h
50 %
Symbol wolkig
-10° / -5°
5 km/h
06:03 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-10° / -3°
4 km/h
03:06 h
30 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
1° / 1°
15 km/h
00:00 h
50 %
Symbol heiter
-3° / 3°
8 km/h
07:58 h
40 %
Symbol heiter
-3° / 2°
6 km/h
06:00 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-3° / 4°
6 km/h
07:51 h
< 5 %
Symbol heiter
-3° / 2°
5 km/h
07:10 h
< 5 %
Symbol heiter
-5° / 3°
8 km/h
07:18 h
20 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
12 km/h
00:06 h
40 %
Symbol starker Schneefall
-2° / 0°
22 km/h
05:10 h
65 %
Symbol heiter
-10° / -2°
7 km/h
07:21 h
15 %
Symbol wolkig
-9° / 1°
7 km/h
04:03 h
15 %
Salzburg
Symbol leichter Schneefall
-0° / 2°
7 km/h
00:00 h
55 %
Symbol heiter
-4° / 4°
9 km/h
07:38 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 4°
4 km/h
07:53 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-5° / 5°
4 km/h
08:08 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-5° / 4°
4 km/h
08:12 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-6° / 5°
3 km/h
08:13 h
< 5 %
Symbol heiter
-7° / 3°
4 km/h
07:53 h
25 %
Symbol Schneefall
-4° / 1°
13 km/h
00:03 h
65 %
Symbol wolkig
-10° / -0°
11 km/h
06:29 h
15 %
Symbol wolkig
-8° / 2°
16 km/h
03:38 h
20 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
-2° / -0°
31 km/h
00:01 h
50 %
Symbol heiter
-4° / 1°
2 km/h
07:37 h
45 %
Symbol wolkig
-2° / 2°
6 km/h
05:39 h
20 %
Symbol wolkig
-2° / 3°
5 km/h
05:05 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-2° / 3°
7 km/h
07:43 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
5 km/h
03:09 h
< 5 %
Symbol wolkig
-4° / 2°
8 km/h
04:25 h
20 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
8 km/h
00:39 h
45 %
Symbol heiter
-7° / -2°
6 km/h
06:19 h
10 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 2°
7 km/h
02:22 h
20 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Sonntag bleibt größtenteils sonnig. Meist ist der Himmel sogar wolkenlos. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, nur im Nordosten herrscht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen null bis plus acht Grad.

Auch am Montag setzt sich das von hohem Luftdruck dominierte Wetter fort. Somit kann es in der Früh lokale Nebel- und Hochnebelfelder geben, die sich aber rasch lichten. Sonst strahlt die Sonne von einem vielerorts wolkenlosen Himmel. Der Wind aus West bis Nordwest weht nur schwach bis mäßig. Von minus zehn bis null Grad steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf null bis elf Grad.

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
192.144 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.428 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
116.583 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Durststrecke beendet
Weiße Weihnachten! Schneepracht im Osten
Krone Plus Logo
Traurige Bilder
Schmale Pisten-Bänder statt dicker Schneedecke
Schnee im Anmarsch?
Hohe Chancen auf den Heiligen Abend in Weiß
Das Wetter
Heute erst Regen, später Schnee
Krone Plus Logo
10 Tipps für Gemüt
Fehlende Sonne: So entkommen Sie der Depression
