Andrews Töchter bei royalem Gottesdienst dabei

Andrew (65) waren dagegen alle Titel, Ehren und Auszeichnungen entzogen worden. Er heißt nur noch Andrew Mountbatten-Windsor, die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Epstein-Skandal weist er zurück. In den jüngst veröffentlichten US-Akten war der Ex-Prinz erneut prominent aufgetaucht – unter anderem mit einem Foto, das im Anwesen in Sandringham entstanden sein soll. Auch seine Ex-Frau, Sarah Ferguson (66), die Mutter der Prinzessinnen, war nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen.