Kurz vor Weihnachten

Mann (38) starb nach Unfall mit Kleinmotorrad

Niederösterreich
25.12.2025 16:57
(Bild: P. Huber)

Ein Unfall mit einem Kleinmotorrad in Lengenfeld (Bezirk Krens) in Niederösterreich hat in der Nacht auf den Christtag ein Todesopfer (38) gefordert.

Der 38-jährige Lenker erlag noch im Universitätsklinikum Krems seinen schweren Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.

Von Fahrbahn abgekommen
Der Kremser war mit dem Zweirad rechts von der Fahrbahn der B37 abgekommen. Er stieß in der Folge gegen einen Straßenleitpflock und ein Verkehrszeichen. Letztlich kam der Mann im Straßengraben zu liegen.

