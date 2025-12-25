Minus 110 Grad! Cracks frieren gegen Stress

Harter KAC-Spielplan

„Wir können das eh nicht beeinflussen und müssen den Spielplan nehmen, wie er ist. Wir müssen uns gut auf diese Zeit vorbereiten und das Beste daraus zu machen – denn es gibt da auch viele Punkte zu ernten und wir haben auch direkte Duelle gegen Spitzenteams“, sagt KAC-Stürmer Raphael Herburger vor den Partien am Samstag gegen VSV (h), schon am Sonntag bei Wien und weiters gegen Laibach (a), Bozen (h), Innsbruck (a) und Pustertal (h).