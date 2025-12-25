Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

6 Spiele in 10 Tagen

Minus 110 Grad! Cracks frieren gegen Stress

Kärnten
25.12.2025 09:59
Mathias From (re.) schoss den KAC im letzten Derby gegen VSV zum Sieg.
Mathias From (re.) schoss den KAC im letzten Derby gegen VSV zum Sieg.(Bild: GEPA)

Stress in der ICE-Liga! Auf KAC und VSV warten sechs Spiele in zehn Tagen. Der Auftakt steigt mit dem Kärntner Derby am Samstag. Bei den Cracks werden daher fleißig Eisbäder, Kältekammern und Physios in Anspruch genommen – aber auch Kirschsäfte und Solarien sind eine Option.

0 Kommentare

Weihnachtsstress? Von wegen! Die Cracks der Kärntner Eishockey-Klubs durften die Feiertage genießen, bevor es nun in die finale Vorbereitung auf das dritte Saisonderby am Samstag (14.30 Uhr) geht. Mit diesem beginnt der richtige Terminstress!

Raphael Herburger ist bereit für das Derby.
Raphael Herburger ist bereit für das Derby.(Bild: GEPA)

Sechs Matches in nur zehn Tagen
Denn die ICE-Liga crasht die Ruhe heuer mit einem irren Spielplan um den Jahreswechsel. Weil ja auch das Derby wegen der ORF-Live-Partie einen Tag nach hinten verschoben wurde, warten jetzt sechs Matches in nur zehn (!) Tagen.

Das System von Coach Pierre Allard (re.) ist beim VSV noch nicht gänzlich verankert.
Das System von Coach Pierre Allard (re.) ist beim VSV noch nicht gänzlich verankert.(Bild: Bernd Stefan)

Harter KAC-Spielplan
„Wir können das eh nicht beeinflussen und müssen den Spielplan nehmen, wie er ist. Wir müssen uns gut auf diese Zeit vorbereiten und das Beste daraus zu machen – denn es gibt da auch viele Punkte zu ernten und wir haben auch direkte Duelle gegen Spitzenteams“, sagt KAC-Stürmer Raphael Herburger vor den Partien am Samstag gegen VSV (h), schon am Sonntag bei Wien und weiters gegen Laibach (a), Bozen (h), Innsbruck (a) und Pustertal (h).

Bei der Regeneration wird abgekühlt
Schwierig wird’s auch für den VSV, der nach dem Spiel in Klagenfurt daheim auf Bozen, Graz und Innsbruck trifft, dann noch zu Linz und Wien muss. Denn das neue laufintensive, von Pressing geprägte System von Coach Pierre Allard ist noch nicht gänzlich verankert – zuletzt passierten immer wieder individuelle Fehler.

Thomas Vallant (re.) geht zur Regeneration ins Eisbecken.
Thomas Vallant (re.) geht zur Regeneration ins Eisbecken.(Bild: Bernd Stefan)

Minus 110 Grad
„Klar wären vier vollständige Linien in diesem System ein Vorteil – aber konditionell sind wir gut drauf, können das durchziehen“, betont Verteidiger Thomas Vallant, der wie viele seiner Kollegen gerne zur Regeneration abkühlt – Eisbecken und Kältekammer bei bis zu minus 110 Grad (!) gehören dazu.

Kirschsaft nach jeder Einheit
„Nach jeder Einheit trinke ich zudem hochkonzentrierten Kirschsaft. Das hilft mir sehr gut beim Regenerieren“, verrät Vallant, der kürzlich ja verletzt war, daher noch mehr aufpassen muss. „Du bist anfälliger, wenn so viele Spiele in so kurzer Zeit sind. Aber grundsätzlich taugt mir das mehr, als nur zu trainieren.“

Lesen Sie auch:
Nick Petersen mit seiner Partnerin Mira
Krone Plus Logo
Steht vorm Comeback
Eishockey-Star verlor sein Herz an eine Wienerin
16.12.2025
Den VSV-Fans reicht es
KAC-Rekordmann will ewig bleiben
23.12.2025

Zwei Villacher Top-Cracks fehlen
Mit Nick Hutchison und Guus van Nes fallen wohl zwei Top-Cracks der Villacher fürs Derby aus. Aber auch der Rest wird in den nächsten Wochen wohl mehr Zeit auf der Massagebank verbringen – manche setzen auch auf Solarium oder Akkupunktur. „Jeder macht das individuell. Die eigenen Kräfte am Spieltag auf 100 Prozent zu bringen, ist das Schwierigste in dieser Zeit – wichtig ist auch, gut zu schlafen und zu essen“, betont Center Felix Maxa.

Lesen Sie auch:
Die KAC-Weihnachtsmänner Josh Teves, David Waschnig, Thimo Nickl und Simeon Schwinger (von ...
Kabinenparty beim VSV
So feiern unsere Eishockeycracks Weihnachten
24.12.2025
Krone Plus Logo
Einteilung ärgert Boss
Zwei Ex-KAC-Stars brillierten beim Köttern-Debüt
20.12.2025

„Wenn der Kader klein ist, wird es schwierig“
KAC-Verteidiger Tobias Sablattnig hofft indes, dass einige der kranken Spieler nach Weihnachten zurück in den Kader kommen: „Denn unser System ist anstrengend und wenn der Kader dann klein ist, wird es schwierig – auch für den Rhythmus.“

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
160.874 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.313 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
115.796 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
6 Spiele in 10 Tagen
Minus 110 Grad! Cracks frieren gegen Stress
Schoko und Co.
Weihnachtsleckereien sind Gefahr für Haustiere
Krone Plus Logo
Mitarbeiter als Täter?
100.000 Euro aus Tourismusbüro geklaut
Folge 26: Sternsinger
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Maria Saaler Messe
Uraufführung zum christlichen Geburtstagsfest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf