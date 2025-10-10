Als Kärnten sein Schicksal selbst bestimmen konnte

Was war damals geschehen?

Das Ende der Monarchie machte die Gründung neuer Staaten und das Ziehen neuer Grenzen notwendig; strittige Grenzfragen gehörten bei einigen der heutigen Bundesländer Österreichs dazu. In Kärnten stellte das neue Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben Gebietsansprüche. Am 7. 11. 1918 begann die Besetzung von Teilen Kärntens durch südslawische Verbände. Jugoslawische Behörden internierten deutschsprachige Kärntner, Kärntner Behörden inhaftierten Kärntner Slowenen. Beide Seiten hatten Tote und Verletzte zu beklagen.