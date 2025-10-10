Als Kärnten sein Schicksal selbst bestimmen konnte

Anlässlich des Landesfeiertages blickte die „Kärntner Krone“ in die Geschichtsbücher und gibt eine kleine Auffrischung zum 10. Oktober und der Kärntner Volksabstimmung, bei der die grünen Zettel überwiegten.
Beinahe zwei Jahre lang wurde in Kärnten um die Grenze gekämpft – schließlich wurde die Entscheidung in einer für die Menschen aus der kurz zuvor zusammengebrochenen Monarchie völlig unüblichen Volksabstimmung gesucht. Ein Tag in der Kärntner Geschichte, der Jahr für Jahr groß gefeiert wird.
Was war damals geschehen?
Das Ende der Monarchie machte die Gründung neuer Staaten und das Ziehen neuer Grenzen notwendig; strittige Grenzfragen gehörten bei einigen der heutigen Bundesländer Österreichs dazu. In Kärnten stellte das neue Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben Gebietsansprüche. Am 7. 11. 1918 begann die Besetzung von Teilen Kärntens durch südslawische Verbände. Jugoslawische Behörden internierten deutschsprachige Kärntner, Kärntner Behörden inhaftierten Kärntner Slowenen. Beide Seiten hatten Tote und Verletzte zu beklagen.
Große Volksabstimmung
1919 kam erstmals die Idee auf, die Menschen selbst über die Grenze entscheiden zu lassen. Am 10. Oktober 1920 öffneten um 7 Uhr 97 Wahllokale. 59 Prozent stimmten für den Verbleib bei Österreich. Da 22.025 grüne Zettel abgegeben wurden, müssen, so Historiker Wilhelm Wadl im Buch „Der 10. Oktober 1920 – Kärntens Tag der Selbstbestimmung“, mindestens 10.500 Kärntner mit slowenischer Umgangssprache für Österreich votiert haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.