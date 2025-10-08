Vor 100 Jahren wurde erstes Heimatmuseum eröffnet

Heimatmuseum brauchte mehrere Anläufe

Großes Interesse an all den Objekten hatte Ferdinand Raunegger, der Gründungsmitglied der Kärntner Landsmannschaft war und als Finanzjurist auf seinen Dienstfahrten durch Kärnten immer wieder auf interessante Dinge aus dem bäuerlichen und handwerklichen Leben stieß. Raunegger beantragte 1921 die Gründung des angedachten Heimatmuseums und führte dabei auch die „günstige seelische Einstellung der Bevölkerung“ nach der Volksabstimmung sowie „einen gewissen Geldüberfluss“ an. An der Sitzung konnte er aber wegen einer Grippe nicht teilnehmen, sein Antrag wurde abgelehnt. Erst im zweiten Anlauf konnte er eine knappe Mehrheit für die Gründung eines Heimatmuseums erreichen. 1922 wurde ein Arbeitsausschuss gebildet, dem Historiker, Volkskundler, Architekten, Bauleute und „Finanzmenschen“ angehörten; darunter Fürstbischof Adam Hefter und Alexander Spitzmüller, der Gouverneur der Österreichisch-Ungarischen Bank. Die offizielle Gründungsversammlung fand am 10. Oktober 1922 statt. Bis 1925 wurde intensiv weitergesammelt und über Museumslotterien, Theaterabende, Heimatfeste und Werbeschriften für Stifter und Förderer wurde das nötige Geld lukriert.