Krank zu Weihnachten?

Ärzte ordinieren an Feiertagen per Video & Telefon

Kärnten
25.12.2025 15:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: kazoka303030 - stock.adobe.com)

Zu den Feiertagen wächst in Kärnten die Sorge über eine Überlastung der Notfallambulanzen. Nun bereitet sich das Land mit einem Zusatzangebot vor, um unnötige Ambulanzbesuche zu vermeiden.

„Viele Menschen sind über die Feiertage unsicher, wohin sie sich mit ihrer Beschwerde wenden sollen“, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Denn oft ist es der Fall, dass die vertrauten Hausärzte an den Feiertagen nicht ordinieren. Die Menschen fahren dann ins Krankenhaus, in die Notfallaufnahme oder belasten den Ärztenotdienst. Und das „in Fällen, wo das gar nicht nötig ist“, erklärt Prettner. Aus diesem Grund habe man die telefonische Gesundheitsberatung ins Leben gerufen. Unter der Nummer 1450 erreicht man Hilfe bei gesundheitlichen Beschwerden.

Telefonische Gesundheitsberatung wird erweitert
Die Anlaufstelle gibt es bereits seit 2019. Nun wird die Hotline erweitert. „Bis jetzt war es so, dass die Anrufe von einer diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege angenommen und bearbeitet wurden. Und jetzt kann man auch eine ärztliche Beratung entgegennehmen“.

Ob diese benötigt wird, entscheidet die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. Meistens wird ein Arzt kontaktiert, wenn konkrete medizinische Fragestellungen zu beantworten sind. So können diese Ärzte dann per Telefon oder einer Videokonferenz auch Auskunft über Medikamente geben oder E-Rezepte ausstellen. 

Telemedizinische Angebot

  • Das ärztliche Angebot gibt es ab sofort von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr.
  • An Wochenenden und Feiertagen – inklusive 24. und 31. Dezember – sind die Ärzte von 14 bis 22 Uhr erreichbar.
  • Das Basisangebot der Gesundheitsberatung ist rund um die Uhr verfügbar.

„Viele gesundheitliche Anliegen können bereits durch die diplomierten Fachkräfte geklärt werden.“ Sie geben den Anrufern Sicherheit und leiten die Patienten weiter in die richtige Gesundheitseinrichtung.

Hausärztliche Bereitschaftsdienst und EVA
Wie gewohnt steht auch der hausärztliche Bereitschaftsdienst an den Feiertagen zur Verfügung und auch die „Erstversorgungsambulanz im LKH Villach hilft die Krankenhäuser zu entlasten. Sie steht auch über die Feiertage für die Versorgung von Nicht-Notfällen zur Verfügung.“

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
