Ärzte ordinieren an Feiertagen per Video & Telefon

„Viele Menschen sind über die Feiertage unsicher, wohin sie sich mit ihrer Beschwerde wenden sollen“, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Denn oft ist es der Fall, dass die vertrauten Hausärzte an den Feiertagen nicht ordinieren. Die Menschen fahren dann ins Krankenhaus, in die Notfallaufnahme oder belasten den Ärztenotdienst. Und das „in Fällen, wo das gar nicht nötig ist“, erklärt Prettner. Aus diesem Grund habe man die telefonische Gesundheitsberatung ins Leben gerufen. Unter der Nummer 1450 erreicht man Hilfe bei gesundheitlichen Beschwerden.