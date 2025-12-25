Vorteilswelt
„Traum wahr geworden“

Bayern-Star verrät weihnachtliche Baby-News

Fußball International
25.12.2025 16:13
Bayern-Star Luis Diaz und seine Frau Geraldine Ponce erwarten Nachwuchs.
Bayern-Star Luis Diaz und seine Frau Geraldine Ponce erwarten Nachwuchs.(Bild: Krone KREATIV/ Instagram (gera25ponce))

Bayern-Star Luis Diaz und seine Frau Geraldine Ponce verkündeten auf Instagram weihnachtliche Baby-News. Die Familie erwartet ihr drittes gemeinsames Kind. 

„Du, mein wahr gewordener Traum!“, schreibt Geraldine auf Instagram neben einer Fotoreihe vor dem Christbaum. Auf einem Bild davon streichelt Luis Diaz ihr zärtlichen den Babybauch, auf einem anderem präsentiert der Bayern-Dribbler stolz seine Familie. 

Der Kolumbien-Star Diaz lernte Geraldine schon in der Jugend kennen, seit dem 25. April 2016 sind die beiden auch offiziell ein Paar. Gemeinsam hat das Ehepaar bereits zwei Kinder: Tochter Roma kam 2021 zur Welt, die zweite Tochter Charlotte wurde 2024 geboren. 

Ähnliche Themen
Bayern
Instagram
Familie
