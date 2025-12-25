Nach Schlaganfall träumt Kati von Olympiamedaillen

Nach zwei Olympia-Teilnahmen sieht die 32-jährige Pilotin den Spielen recht gelassen entgegen: „Es muss einfach am Tag X der schnellste Start sein und ich muss meine absolut besten Fahrten der vergangenen vier Jahre ins Ziel bringen. Wenn es nicht aufgeht, dann waren andere schneller.“

Die ehemalige Leichtathletin hat nämlich den wichtigsten Sieg ihres Lebens schon geschafft. Nach einem im Peru-Urlaub im August 2022 erlittenen Schlaganfall war das Bobfahren ihre kleinste Sorge. Die Polizei-Sportlerin hatte zwar keine motorischen oder sprachlichen Ausfälle, allerdings war sie am linken Auge fast blind: „Die Ärzte sagten damals, dass ein Teil der Sehkraft zurückkommen könnte, aber sicher war das nicht. Selbst wenn die Sehkraft zurückkommen sollte, war nicht sicher, ob ich je wieder Auto fahren kann. Geschweige denn Bob fahren.“