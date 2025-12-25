Vorteilswelt
In Alarmbereitschaft

Raketen & Co: Polizei ist für Silvester gewappnet

Kärnten
25.12.2025 15:47
Alle Jahre wieder sorgen Raketen und Co. für Blaulichteinsätze.
Alle Jahre wieder sorgen Raketen und Co. für Blaulichteinsätze.(Bild: Markus Wenzel)

Alarmstufe Rot in der Silvesternacht für Kärntens Polizeikräfte: Mit Schwerpunkt-Aktionen wird man vehement gegen Alkohol am Steuer, Gewaltdelikten im öffentlichen Raum und für die Einhaltung der Pyrotechnik-Bestimmungen vorgehen.

Allein die Verkehrspolizei hat im gesamten Bundesland verstärkte Kontrollen in Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr angeordnet. Um Gewaltdelikten im öffentlichen Raum vorzubeugen, wird vor allem in den Ballungsräumen von Villach und Klagenfurt, wie auch in den Bezirksstädten, präventiv auf polizeiliche Präsenz gesetzt.

Die Wirkung von Pyrotechnik ist teils erheblich und wird oft unterschätzt. Nicht grundlos bestehen Altersbeschränkungen für den Kauf von Pyrogegenständen

Oberst Erich Londer, Stadtpolizeikommandant Villach

Neben den Streifen der Polizeiinspektionen werden zusätzliche Bedienstete der Schnellen Reaktionskräfte, der Einsatzeinheit Kärnten, aber auch Diensthunde- und Zivilstreifen rund um den Jahreswechsel in Kärnten im Einsatz sein. Und dabei werden die Beamten auch in Sachen Pyrotechnik ganz genau hinsehen.   

Altersbeschränkungen

  • Kategorie F1: Feuerwerkskörper, die eine sehr geringe Gefahr darstellen. Verwendung innerhalb von Wohngebäuden möglich. Kauf, Besitz und Verwendung ab 12 Jahren erlaubt. Beispiele: Wunderkerzen, Knallbonbons, Knallziehbänder, Partyknaller, Tischfeuerwerke und Knallerbsen
  • Kategorie F2: Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen. Verwendung nur im Freien. Kauf, Besitz und Verwendung ab 16 Jahren erlaubt. Beispiele: Doppelschläge, Piraten, Pyrodrifter, Knallfrösche, Sprungräder, Vulkan-Fontänen, Miniraketen, Raketen, bestimmte Batterien
  • Kategorie F3: Feuerwerkskörper, die eine mittlere Gefahr darstellen. Kauf, Besitz und Verwendung ab 18 Jahren nur mit Bewilligung erlaubt. Beispiele: wirkungsstarke Raketen, Batterien, Knallkörper.
  • Kategorie F4: Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen. Kauf, Besitz und Verwendung ab 18 Jahren nur mit Bewilligung erlaubt. Beispiele: Feuerwerksbomben, Bombenrohre

Sicherheits-Tipps für Pyrotechnik
Wenn schon legal Feuerwerke gezündet werden, dann wird appelliert, Rücksicht auf Mitmenschen zu nehmen und Tiere vor unnötigem Stress zu schützen. Neben der Exekutive kann jeder selbst dazu beitragen, dass die gemütliche Silvesterfeier nicht mit einer Verletzung endet. Tipps und Hinweise zum gefahrlosen Abschuss von Feuerwerkskörpern:

  • Nur zertifizierte Produkte (CE- Kennzeichnung etc.) verwenden
  • Angegebenen Sicherheitsabstand zu Feuerwerkskörpern einhalten! Schussrichtung von Raketen oder Böllern beachten!
  • Keine Veränderungen am Produkt vornehmen!
  • Gegenstände nur einzeln und getrennt voneinander zünden!
  • Fenster, Haus- und Balkontüren schließen, damit eventuelle „Irrläufer“ keine Brände in der Wohnung oder im Haus verursachen! Auf eine sichere Umgebung achten – bei starker Trockenheit besteht Brandgefahr.
  • Zum Abschuss von Raketen nur geeignete Vorrichtungen verwenden – niemals aus der Hand oder aus Flaschen abschießen!
  • Feuerwerkskörper nur mit ausgestrecktem Arm entzünden und danach sofort einige Schritte zurücktreten!
  • Bei eventuellen „Zündversagern“ den Gegenstand keinesfalls aufheben – einfach liegen lassen und mit Wasser überschütten.
