Raketen & Co: Polizei ist für Silvester gewappnet

Alarmstufe Rot in der Silvesternacht für Kärntens Polizeikräfte: Mit Schwerpunkt-Aktionen wird man vehement gegen Alkohol am Steuer, Gewaltdelikten im öffentlichen Raum und für die Einhaltung der Pyrotechnik-Bestimmungen vorgehen.
Allein die Verkehrspolizei hat im gesamten Bundesland verstärkte Kontrollen in Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr angeordnet. Um Gewaltdelikten im öffentlichen Raum vorzubeugen, wird vor allem in den Ballungsräumen von Villach und Klagenfurt, wie auch in den Bezirksstädten, präventiv auf polizeiliche Präsenz gesetzt.
Die Wirkung von Pyrotechnik ist teils erheblich und wird oft unterschätzt. Nicht grundlos bestehen Altersbeschränkungen für den Kauf von Pyrogegenständen
Oberst Erich Londer, Stadtpolizeikommandant Villach
Neben den Streifen der Polizeiinspektionen werden zusätzliche Bedienstete der Schnellen Reaktionskräfte, der Einsatzeinheit Kärnten, aber auch Diensthunde- und Zivilstreifen rund um den Jahreswechsel in Kärnten im Einsatz sein. Und dabei werden die Beamten auch in Sachen Pyrotechnik ganz genau hinsehen.
Sicherheits-Tipps für Pyrotechnik
Wenn schon legal Feuerwerke gezündet werden, dann wird appelliert, Rücksicht auf Mitmenschen zu nehmen und Tiere vor unnötigem Stress zu schützen. Neben der Exekutive kann jeder selbst dazu beitragen, dass die gemütliche Silvesterfeier nicht mit einer Verletzung endet. Tipps und Hinweise zum gefahrlosen Abschuss von Feuerwerkskörpern:
