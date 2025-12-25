1,4 Millionen Funken der Hoffnung und der Wärme

Vorteilswelt
Danke für Ihre Spende!

Ombudsfrau
25.12.2025 16:00
Herzlichen Dank für die große Unterstützung!
Herzlichen Dank für die große Unterstützung!(Bild: Imre Antal)

Durch Ihre Spenden haben Tausende Menschen ein warmes Zuhause. Caritas und „Krone“ danken für die große Unterstützung unserer Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ auch in diesem Jahr!

Gerade in Zeiten steigender Energie- und Lebensmittelpreise stehen viele Haushalte vor enormen Herausforderungen. Für einkommensschwache Familien, Alleinerziehende, Pensionistinnen und Pensionisten sowie Menschen in schwierigen Lebenslagen können hohe Nachzahlungen eine existenzielle Belastung darstellen. Hier will unsere Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ konkret und rasch Unterstützung leisten.

Die Resonanz war auch heuer überwältigend. 1,410.760 Euro sind bisher zusammengekommen. Dafür ein großes Dankeschön an Sie, liebe Leserinnen und Leser!

Seit fast 20 Jahren schenken „Krone“-Leser Menschen in Not einen „Funken Wärme“.
Wichtiger denn je!
„Ein Funken Wärme“: „Krone“-Leser als Christkind
24.12.2025

Deutliches Zeichen der Solidarität
Zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen haben sich beteiligt und ein deutliches Zeichen der Solidarität gesetzt. Zusammenhalten und zusammen helfen, lautet das Motto unserer Aktion. 

10.000 Euro: „Soziales Engagement ist fest in der Tradition von Raiffeisen verankert. Einmal ...
10.000 Euro: „Soziales Engagement ist fest in der Tradition von Raiffeisen verankert. Einmal mehr ist es uns daher ein wichtiges Anliegen, jene Menschen zu unterstützen, für die hohe Heizkosten in der kalten Jahreszeit eine große Herausforderung darstellen“, meint Josef Strobl (links), CEO Raiffeisen Bank International, zu „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand.(Bild: Eva Manhart)
10.000 Euro: „In Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten ist die Initiative ,Ein Funken Wärme‘ ...
10.000 Euro: „In Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten ist die Initiative ,Ein Funken Wärme‘ wichtiger denn je. Deshalb beteiligen wir uns erneut, um genau dort zu helfen, wo die Not am größten ist“, versichert Gregor Pilgram, CEO der Generali Versicherung, im Bild mit „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann (rechts).(Bild: Mario Urbantschitsch)
10.000 Euro: „Wir möchten dazu beitragen, dass Energiekosten nicht zur Belastung werden. Mit dem ...
10.000 Euro: „Wir möchten dazu beitragen, dass Energiekosten nicht zur Belastung werden. Mit dem Projekt ,Ein Funken Wärme‘ können wir Menschen in schwierigen Lebenslagen gezielt unterstützen“, bekräftigt Bernd Neider, Geschäftsführer von MAXENERGY, gegenüber Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner (links) bei der symbolischen Scheckübergabe.(Bild: Mario Urbantschitsch)
10.000 Euro: „Wir freuen uns über unsere alljährliche Unterstützung der Aktion. Diese Initiative ...
10.000 Euro: „Wir freuen uns über unsere alljährliche Unterstützung der Aktion. Diese Initiative liegt uns bei Manner besonders am Herzen. Denn mit jedem Funken Wärme schenken wir auch ein Stück Hoffnung und das Gefühl, nicht allein zu sein“, so Dieter Messner, CEO von Manner, und Pressesprecherin Karin Steinhart (links) zu Barbara Stöckl.(Bild: Martin A. Jöchl)
15.000 Euro: „Es ist für uns eine große Freude, dass es unsere treuen Kunden ermöglichen, auch ...
15.000 Euro: „Es ist für uns eine große Freude, dass es unsere treuen Kunden ermöglichen, auch dieses Jahr die Aktion unterstützen zu können. Wir haben unser soziales Engagement auf weitere Organisationen ausweiten können und sind dankbar, helfen zu können“, so Ernst Mayr, Geschäftsführer von Fussl Modestraße, zu Chefredakteur Klaus Herrmann.(Bild: Martin A. Jöchl)

Ein großes Dankeschön auch an unsere langjährigen Partner und Großspender Bank Austria und Verbund. Dazu an die EVN für die Einrichtung des Energiehilfe Fonds. Danke auch die an Peter Koizar Consulting GmbH und die Künstlergruppe El-Kordy für die Unterstützung – sowie den vielen stillen Spendern!

So hilft „Ein Funken Wärme“

  1. Heizkostenzuschüsse – damit Heizung und Strom bezahlt werden können
  2. Energieberatung – um langfristig Kosten zu sparen
  3. Reparaturen, wo es nötig ist – etwa bei defekten Thermen oder schlecht isolierten Wohnungen

Sie brauchen Hilfe?

  • Unter 05 17 76 300 steht von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr ein Team von Freiwilligen bereit, um telefonische Ersthilfe zum Ortstarif zu leisten.
  • 69 Sozialberatungsstellen der Caritas bieten individuelle, praktische Unterstützung.
  • Online führt der Caritas Wegweiser schnell und unkompliziert zum richtigen Hilfsangebot.

Spendenkonto ist weiterhin geöffnet
Das Spendenkonto unserer Hilfsaktion ist selbstverständlich weiterhin geöffnet. Ebenso ist es noch immer möglich, eine finanzielle Aushilfe aus den Mitteln unserer Aktion zu beantragen. 

Caritas

Jede Spende – ob groß oder klein – trägt dazu bei, dass Menschen in akuten Notlagen ihr Zuhause warm halten können. In diesem Sinn möchten wir Ihnen und Ihren Familien frohe, besinnliche Weihnachtstage wünschen!

