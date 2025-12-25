1,4 Millionen Funken der Hoffnung und der Wärme

10.000 Euro: „Soziales Engagement ist fest in der Tradition von Raiffeisen verankert. Einmal mehr ist es uns daher ein wichtiges Anliegen, jene Menschen zu unterstützen, für die hohe Heizkosten in der kalten Jahreszeit eine große Herausforderung darstellen“, meint Josef Strobl (links), CEO Raiffeisen Bank International, zu „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand. (Bild: Eva Manhart)

10.000 Euro: „In Zeiten steigender Lebenserhaltungskosten ist die Initiative ,Ein Funken Wärme‘ wichtiger denn je. Deshalb beteiligen wir uns erneut, um genau dort zu helfen, wo die Not am größten ist“, versichert Gregor Pilgram, CEO der Generali Versicherung, im Bild mit „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann (rechts). (Bild: Mario Urbantschitsch)

10.000 Euro: „Wir möchten dazu beitragen, dass Energiekosten nicht zur Belastung werden. Mit dem Projekt ,Ein Funken Wärme‘ können wir Menschen in schwierigen Lebenslagen gezielt unterstützen“, bekräftigt Bernd Neider, Geschäftsführer von MAXENERGY, gegenüber Caritas-Wien-Direktor Klaus Schwertner (links) bei der symbolischen Scheckübergabe. (Bild: Mario Urbantschitsch)

10.000 Euro: „Wir freuen uns über unsere alljährliche Unterstützung der Aktion. Diese Initiative liegt uns bei Manner besonders am Herzen. Denn mit jedem Funken Wärme schenken wir auch ein Stück Hoffnung und das Gefühl, nicht allein zu sein“, so Dieter Messner, CEO von Manner, und Pressesprecherin Karin Steinhart (links) zu Barbara Stöckl. (Bild: Martin A. Jöchl)