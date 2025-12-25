1,4 Millionen Funken der Hoffnung und der Wärme

Durch Ihre Spenden haben Tausende Menschen ein warmes Zuhause. Caritas und „Krone“ danken für die große Unterstützung unserer Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ auch in diesem Jahr!
Gerade in Zeiten steigender Energie- und Lebensmittelpreise stehen viele Haushalte vor enormen Herausforderungen. Für einkommensschwache Familien, Alleinerziehende, Pensionistinnen und Pensionisten sowie Menschen in schwierigen Lebenslagen können hohe Nachzahlungen eine existenzielle Belastung darstellen. Hier will unsere Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ konkret und rasch Unterstützung leisten.
Die Resonanz war auch heuer überwältigend. 1,410.760 Euro sind bisher zusammengekommen. Dafür ein großes Dankeschön an Sie, liebe Leserinnen und Leser!
Deutliches Zeichen der Solidarität
Zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen haben sich beteiligt und ein deutliches Zeichen der Solidarität gesetzt. Zusammenhalten und zusammen helfen, lautet das Motto unserer Aktion.
Ein großes Dankeschön auch an unsere langjährigen Partner und Großspender Bank Austria und Verbund. Dazu an die EVN für die Einrichtung des Energiehilfe Fonds. Danke auch die an Peter Koizar Consulting GmbH und die Künstlergruppe El-Kordy für die Unterstützung – sowie den vielen stillen Spendern!
Sie brauchen Hilfe?
Spendenkonto ist weiterhin geöffnet
Das Spendenkonto unserer Hilfsaktion ist selbstverständlich weiterhin geöffnet. Ebenso ist es noch immer möglich, eine finanzielle Aushilfe aus den Mitteln unserer Aktion zu beantragen.
Jede Spende – ob groß oder klein – trägt dazu bei, dass Menschen in akuten Notlagen ihr Zuhause warm halten können. In diesem Sinn möchten wir Ihnen und Ihren Familien frohe, besinnliche Weihnachtstage wünschen!