Weiße Weihnacht führte zu Crash: Zwei Verletzte!

Ereignet hat sich der fatale Unfall in Ehrwald. Die 32-jährige Deutsche war mit ihrem Auto auf der B187 Ehrwalder Straße von Ehrwald kommend in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs, als die plötzlich die Herrschaft über den Wagen verlor. Grund waren die winterlichen Bedingungen. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt mit Schnee bedeckt, hieß es von der Polizei.