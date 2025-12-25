Weiße Weihnacht führte zu Crash: Zwei Verletzte!

Viele wünschten sich weiße Weihnachten – einer 32-jährigen Autolenkerin und deren Begleiter wurde dies am Heiligen Abend im Tiroler Außerfern zum Verhängnis! Die Frau verlor auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie mit voller Wucht mit dem Wagen eines Landsmanns (51).
Ereignet hat sich der fatale Unfall in Ehrwald. Die 32-jährige Deutsche war mit ihrem Auto auf der B187 Ehrwalder Straße von Ehrwald kommend in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs, als die plötzlich die Herrschaft über den Wagen verlor. Grund waren die winterlichen Bedingungen. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt mit Schnee bedeckt, hieß es von der Polizei.
Die 32-jährige Lenkerin und ihr Beifahrer wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Garmisch eingeliefert.
Die Polizei
Auto rutschte über Fahrbahnmitte
Die Frau konnte den Pkw nicht mehr unter Kontrolle bringen – er rutschte in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden Landsmanns (51).
Die 32-jährige Lenkerin und ihr Begleiter (33) am Beifahrersitz erlitten durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen. Sie seien nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Krankenhaus Garmisch eingeliefert worden. Der 51-jährige Lenker des anderen Fahrzeuges kam mit dem Schrecken davon.
