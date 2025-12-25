Charles’ Weihnachtsrede mit ernster Botschaft

Der 77-jährige König verweist in der am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlten Rede auf den Zweiten Weltkrieg und die Erfahrungen jener Generation, die das Kriegsende 1945 miterlebt hat. Jedes Jahr würden es weniger Menschen, die sich persönlich daran erinnern könnten. Umso wichtiger sei es, die damaligen Werte nicht zu vergessen. „In einer Zeit, in der wir von Spaltung hören – sowohl im Inland als auch im Ausland -, sind es Werte, die wir niemals aus den Augen verlieren dürfen“, sagt Charles.