ÖTV-Ass bereitete sich gegen Ex-Nummer eins vor

„Weihnachten in Vorarlberg zu verbringen, ist schon lässig“, gestand Julia Grabher. „Zumindest dann, wenn es nicht durch eine Verletzung bedingt ist.“ So wie 2023, als die Dornbirnerin nach ihrer Handgelenks-OP noch pausieren musste. 2025 hatte „Weihnachten dahoam“ allerdings einen sehr erfreulichen Grund: Gestartet von Rang 523 im WTA-Ranking, konnte sich die 29-Jährige dank großartiger Leistungen und insgesamt vier Turniersiegen zurück in die Top-100 der Welt spielen. Als aktuell 95. der Weltrangliste erspart sich der Schützling von Trainer-Ikone Günter Bresnik die Mühen der Qualifikation für die Australian Open (18. Jänner bis 1. Februar). „Dadurch, und den Umstand, dass das Turnier in Melbourne eine Woche später ausgetragen wird, fliege ich erst am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Auckland“, verrät Julia, die sich wie schon in der Vergangenheit in der neuseeländischen Metropole aufs erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vorbereitet und dort ab 5. Jänner auch die ASB Classic, ein WTA 250er-Event, spielen wird.