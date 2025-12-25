Wurde Mann irrtümlich Empfänger von Drogenpaket?

Viel Plastik – und darin eine etwa vier Gramm schwere, braune Substanz: Eine unerwartete Post aus Indien wurde bei einem 39-Jährigen aus dem Bezirk Krems in NÖ zugestellt. Weil er davon ausging, dass es sich um Suchtgift handelt, brachte der Mann das Paket zur Polizei. Nun wird es untersucht.
Dass zu Weihnachten ein Paket verschwindet, kommt bei der riesigen Menge an PackerIn schon einmal vor. Dass man eines erhält, das man gar nicht bestellt hat, ist jedoch deutlich seltener. Doch vielmehr war es der Inhalt, der einen 39-Jährigen aus dem Bezirk Krems sofort zur Polizei laufen ließ.
Die aus Indien stammende Post enthielt eine Plastikschatulle und darin eine nochmals in viel Plastik verpackte, etwa vier Gramm schwere braune Substanz. Der Mann hatte sofort einen Verdacht: Das sind möglicherweise Drogen!
Genaue Untersuchung
Also brachte er den Inhalt zur nächsten Polizeiinspektion. Zwar war dort ein erster THC-Schnelltest negativ, doch ausschließen, dass es sich um kein Suchtmittel handelt, konnte man nicht. Die Substanz wird nun genauer untersucht. Ebenso unklar ist noch, warum die Lieferung überhaupt an den 39-Jährigen adressiert war. Die Ermittlungen laufen dazu.
