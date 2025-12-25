Messerdroher gab sich bei Polizei als Opfer aus

Weil er von drei anderen Männern angeblich bedroht wurde, erstattete ein 41-Jähriger Anzeige bei der Polizei Bad Ischl in OÖ. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass der Anzeiger selbst seine Kontrahenten mit einem Messer und dem Umbringen bedroht haben soll.
Am Sonntag, 21. Dezember, gegen 16.30 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Bad Goisern zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer. Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden steht im Verdacht, drei Männer (22, 34 und 36 Jahre alt) auf einem Parkplatz vor einem Gastlokal mit einem Messer bedroht zu haben, wobei sich die Drohung hauptsächlich gegen den 22-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden richtete. Zuvor dürfte der 41-Jährige den 22-Jährigen telefonisch mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben.
Mehrere Meter mitgeschleift
Im Zuge dieser Tat entriss der 34-Jährige dem Angreifer das Messer, wobei er sich leichte Schnittverletzungen zuzog. Anschließend fuhr der 41-Jährige mit seinem Wagen rückwärts davon und stieß dabei den 34-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land zu Boden und schleifte ihn mehrere Meter mit. Der 34-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und fuhr anschließend ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.
In Justizanstalt eingeliefert
Der 41-jährige Angreifer fuhr selbst zur Polizei und erstattete Anzeige wegen gefährlicher Drohung gegen die anderen drei Beteiligten. Durch die Erhebungen der Polizei Bad Ischl stellte sich heraus, dass es sich bei dem Angreifer um den 41-jährigen Anzeiger handelt. Der 41-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und in die zuständige Justizanstalt eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.