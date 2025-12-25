Vorteilswelt
Angriff vor Lokal

Messerdroher gab sich bei Polizei als Opfer aus

Oberösterreich
25.12.2025 16:15
Vor einem Lokal kam es zu der Auseinandersetzung (Symbolbild).
Vor einem Lokal kam es zu der Auseinandersetzung (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Weil er von drei anderen Männern angeblich bedroht wurde, erstattete ein 41-Jähriger Anzeige bei der Polizei Bad Ischl in OÖ. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich allerdings heraus, dass der Anzeiger selbst seine Kontrahenten mit einem Messer und dem Umbringen bedroht haben soll.

Am Sonntag, 21. Dezember, gegen 16.30 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Bad Goisern zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer. Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden steht im Verdacht, drei Männer (22, 34 und 36 Jahre alt) auf einem Parkplatz vor einem Gastlokal mit einem Messer bedroht zu haben, wobei sich die Drohung hauptsächlich gegen den 22-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden richtete. Zuvor dürfte der 41-Jährige den 22-Jährigen telefonisch mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben.

Mehrere Meter mitgeschleift
Im Zuge dieser Tat entriss der 34-Jährige dem Angreifer das Messer, wobei er sich leichte Schnittverletzungen zuzog. Anschließend fuhr der 41-Jährige mit seinem Wagen rückwärts davon und stieß dabei den 34-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land zu Boden und schleifte ihn mehrere Meter mit. Der 34-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und fuhr anschließend ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Lesen Sie auch:
Der Heroin-Dealer sitzt nun hinter Gitter.
Jetzt sitzt er ein
25-Jähriger dealte seit über einem Jahr mit Heroin
25.12.2025

In Justizanstalt eingeliefert
Der 41-jährige Angreifer fuhr selbst zur Polizei und erstattete Anzeige wegen gefährlicher Drohung gegen die anderen drei Beteiligten. Durch die Erhebungen der Polizei Bad Ischl stellte sich heraus, dass es sich bei dem Angreifer um den 41-jährigen Anzeiger handelt. Der 41-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen und in die zuständige Justizanstalt eingeliefert.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

