Messerdroher gab sich bei Polizei als Opfer aus

Am Sonntag, 21. Dezember, gegen 16.30 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Bad Goisern zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer. Ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden steht im Verdacht, drei Männer (22, 34 und 36 Jahre alt) auf einem Parkplatz vor einem Gastlokal mit einem Messer bedroht zu haben, wobei sich die Drohung hauptsächlich gegen den 22-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden richtete. Zuvor dürfte der 41-Jährige den 22-Jährigen telefonisch mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben.