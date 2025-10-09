Seltener Zebra-Nachwuchs im Salzburger Zoo

Im Jänner drang eine überaus traurige Nachricht aus dem Salzburger Zoo nach außen. Ein im Oktober 2024 zur Welt gekommenes Zebra-Fohlen musste Anfang 2025 eingeschläfert werden. Ein paar Wochen lang legte das Fohlen zögerlich an Gewicht zu. Schon im Dezember bekam das Jungtier eine Infektion der oberen Atemwege und baute danach immer mehr ab. Trotz aller Bemühungen nahm laut Zoo-Leitung das Fohlen schließlich auch keine Nahrung mehr an.