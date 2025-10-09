Signa: Grüne fordern „Strafen für Bilanztricks“

„Benkos Praktiken waren großteils legal“

Signa-Gründer René Benko habe das System ausgenutzt, der Großteil seiner Geschäftspraktiken sei legal gewesen, sagte die grüne Nationalratsabgeordnete im Vorfeld des Prozesses kommende Woche in Innsbruck. Es sei eine politische Entscheidung, ob man auch dem „nächsten Hütchenspieler à la Benko“ die Möglichkeit gebe, auf ähnliche Weise zu täuschen. Ein Maßnahmenpaket im Bereich Betrugsbekämpfung hat die Koalition in ihrem Regierungsprogramm in Aussicht gestellt, bisher sehe man davon aber nichts.