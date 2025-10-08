Signa-Gesellschaften wollen 80 Millionen von Benko

Forderungen der Signa-Töchter anerkannt

Nachdem bei der ersten Verhandlungen im Konkursverfahren gegen die Stiftung im Mai 2024 von 2,3 Milliarden Euro an Gläubigerforderungen lediglich rund 50 Millionen Euro anerkannt worden waren, stellte sich die Situation nunmehr etwas anders dar: Die Forderungen der Signa-Töchter wurden am Mittwoch samt und sonders vom Masseverwalter am Landesgericht Innsbruck anerkannt.

Klaus Schaller, Leiter des Kreditschutzverbandes KSV1870 in Tirol, erklärte, damit erhöhte sich die Summe der anerkannten Forderungen in dem Insolvenzverfahren den Angaben zufolge auf insgesamt 130,6 Millionen Euro, was immer noch nur einen verhältnismäßig kleinen Bruchteil der ursprünglich geforderten etwa 2,36 Mrd. Euro ausmacht.