Sitzt in Justizanstalt

Prozess naht: Benko bereits nach Tirol überstellt

Tirol
07.10.2025 14:36
René Benko muss kommende Woche vor Gericht.
René Benko muss kommende Woche vor Gericht.(Bild: Birbaumer Christof)

Vor dem Prozess, der kommende Woche am Innsbrucker Landesgericht über die Bühne geht, ist René Benko – früher als erwartet – bereits von Wien in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt worden.

Am kommenden Dienstag, 14. Oktober, beginnt am Landesgericht Innsbruck ein erster, auf zwei Tage anberaumter Prozess gegen den gefallenen Tiroler Signa-Gründer René Benko, der sich seit 24. Jänner in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt in U-Haft befindet.

Signa-Gründer in Justizanstalt Innsbruck
Die Überstellung des 48-Jährigen nach Tirol war zunächst offenbar unmittelbar vor der Hauptverhandlung geplant. Vom 13. Oktober war zunächst hinter vorgehaltener Hand die Rede. Jetzt wurde Benko aber doch schon früher nach Tirol gebracht – offenbar bereits Anfang dieser Woche wurde der Pleitier in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt.

Vorwurf der betrügerischen Krida
Im ersten Benko-Prozess, der aufgrund des erwarteten medialen Interesses in den Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichts verlegt wurde, geht es um den Vorwurf der betrügerischen Krida. 

Benko wurde in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt.
Benko wurde in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt.(Bild: Birbaumer Christof)

Dem Tiroler wird angelastet, er habe im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert, indem er Vermögenswerte beiseite schaffte. Die Anklage geht von einer Schadenssumme von 660.000 Euro aus. Konkret dreht sich die Anklage um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro für die Anmietung eines Hauses, die wirtschaftlich und sachlich unvertretbar gewesen sein soll, sowie um eine Schenkung in der Höhe von 300.000 Euro an Angehörige.

Enormes Medieninteresse
Das Landesgericht Innsbruck steht kommende Woche mehr im Fokus als medial vielleicht je zuvor: Rund 50 teilweise internationale Journalisten sind für den ersten Prozess gegen den Immobilienjongleur René Benko akkreditiert. Im Saal Arlberg wird eigens ein Medienzentrum eingerichtet.

Benko drohen im Fall einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

