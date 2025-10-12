Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rätsel gelöst

Stolze 117 Jahre! Warum ist Maria so alt geworden?

Leben
12.10.2025 14:41
24. März 2024: Maria Branyas feierte ihren 117. Geburtstag. 168 Tage später starb sie.
24. März 2024: Maria Branyas feierte ihren 117. Geburtstag. 168 Tage später starb sie.(Bild: APA/Arxiu de la família Branyas Morera – Treball propi)

Um dem Geheimnis ihres langen Lebens auf die Spur zu kommen, haben Wissenschafter den Körper der Spanierin Maria Branya (2024) genau untersucht. Das Ergebnis überrascht. Prof. Josef Penninger und Prof. Johannes Huber analysieren, was wir daraus lernen können.

0 Kommentare

Mit 113 überstand sie noch klaglos eine Corona-Infektion. Von Jänner 2023 bis zu ihrem Tod am 19. August 2024 war Maria Branya für 18 Monate der älteste lebende Mensch der Welt. Die Frau aus Katalonien wurde stolze 117 Jahre und 168 Tage alt. Auf dem Foto links wirkt die Jubilarin selbst in diesem Rekordalter noch erstaunlich frisch. Doch wie ist ihr das gelungen?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Max Giesinger im Talk
„Mein Ziel ist, in den nächsten Jahren anzukommen“
Folge von Sonntag
So kräftigen wir Arme, Rücken, Mitte und Beine!
Sängerin ganz privat
Erster Kuss und kleine Macken: Simone im Wordrap
Folge von Samstag
Gesund bewegen mit Philipps täglicher Turneinheit
Adabei Primetime
Sexy Bauern, heiße Flirts und ein letzter Applaus
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
230.056 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
139.199 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
127.965 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1359 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1318 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1113 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Leben
Krone Plus Logo
Rätsel gelöst
Stolze 117 Jahre! Warum ist Maria so alt geworden?
Folge von Sonntag
So kräftigen wir Arme, Rücken, Mitte und Beine!
Krone Plus Logo
„Wie Palatschinke“
Rücken gebrochen: Kletterin spricht über Absturz
Folge von Samstag
Gesund bewegen mit Philipps täglicher Turneinheit
Lehrreich und lustig
Diese Kinderbücher dürfen in keinem Regal fehlen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf