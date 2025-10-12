Stolze 117 Jahre! Warum ist Maria so alt geworden?

Mit 113 überstand sie noch klaglos eine Corona-Infektion. Von Jänner 2023 bis zu ihrem Tod am 19. August 2024 war Maria Branya für 18 Monate der älteste lebende Mensch der Welt. Die Frau aus Katalonien wurde stolze 117 Jahre und 168 Tage alt. Auf dem Foto links wirkt die Jubilarin selbst in diesem Rekordalter noch erstaunlich frisch. Doch wie ist ihr das gelungen?