Ein Spießrutenlauf: Wem soll man etwas schenken?

Wir kennen das Hauptproblem des Schenkens um Weihnachten herum und speziell in einer Wohlstandsgesellschaft wie der unseren: Womit soll man seine Liebsten überraschen, das der- oder diejenige noch nicht besitzt, das zu ihm oder ihr passt und zugleich nicht so teuer ist, dass es uns finanziell belastet, jedoch auch nicht so billig, dass es billig wirkt und damit ein schlechtes Bild auf uns wirft?