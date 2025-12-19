Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Keine Frage!“

Ein Spießrutenlauf: Wem soll man etwas schenken?

Vorarlberg
19.12.2025 08:00
Zu Weihnachten werden Geschenke verteilt. Nur an wen? Und von wem wird man selbst beschenkt? ...
Zu Weihnachten werden Geschenke verteilt. Nur an wen? Und von wem wird man selbst beschenkt? Fragen, über die sich auch Stefan Vögel den Kopf zermartert hat.(Bild: stock.adobe.com null)

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Dieses Mal geht es um die Frage, wer zu Weihnachten beschenkt wird – und wer nicht.

0 Kommentare

Wir kennen das Hauptproblem des Schenkens um Weihnachten herum und speziell in einer Wohlstandsgesellschaft wie der unseren: Womit soll man seine Liebsten überraschen, das der- oder diejenige noch nicht besitzt, das zu ihm oder ihr passt und zugleich nicht so teuer ist, dass es uns finanziell belastet, jedoch auch nicht so billig, dass es billig wirkt und damit ein schlechtes Bild auf uns wirft?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 5°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
1° / 9°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 6°
Symbol wolkig
Feldkirch
1° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.123 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
120.080 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.606 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Ein Spießrutenlauf: Wem soll man etwas schenken?
„Vögels Lexikon“
„Schickbuaba“: Eine ausgestorbene Berufsgruppe
Greber in der Pole
Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket
Jugendliche Gewalt
Teenager folterten Lehrling mit Zigarettenstummeln
Rodler in Lake Placid
Müller will seine Führung im Weltcup verteidigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf