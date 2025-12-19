Eishockey-Klub darf auf eine neue Halle hoffen

Transferschluss in der Eishockey-Division-I! Und Huben langte nochmals am Transfermarkt zu. Wenn die Osttiroler am Samstag zum ungeschlagenen Leader Althofen düsen, sind zwei neue Kooperationsspieler mit an Bord: Marco Gruber von der U20 des VSV und Johannes Kügler von der U20 des KAC. „Wir haben viele Ausfälle! Mit ihnen können wir das noch kompensieren“, erklärt Obmann Sebastian Warscher, der seit 30 Jahren die Geschicke des Vereins leitet.