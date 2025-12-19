Eishockey-Klub darf auf eine neue Halle hoffen

Epstein-Akten: „Opfer werden geschützt“
Erster Teil öffentlich
Zuletzt wurde die Eishalle in Velden heiß diskutiert! Nun darf der Division-I-Klub auf eine neue Spielstätte hoffen. Der Transfermarkt hat im Eishockey-Unterhaus geschlossen, Huben hat noch einmal zugeschlagen. Und bei Meister Steindorf hängt der Haussegen schief.
Transferschluss in der Eishockey-Division-I! Und Huben langte nochmals am Transfermarkt zu. Wenn die Osttiroler am Samstag zum ungeschlagenen Leader Althofen düsen, sind zwei neue Kooperationsspieler mit an Bord: Marco Gruber von der U20 des VSV und Johannes Kügler von der U20 des KAC. „Wir haben viele Ausfälle! Mit ihnen können wir das noch kompensieren“, erklärt Obmann Sebastian Warscher, der seit 30 Jahren die Geschicke des Vereins leitet.
