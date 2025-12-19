Vorteilswelt
Trotz Sparkurs

Neuer Millionen-Geldregen für kuriose Projekte

Wien
19.12.2025 19:00
Seid umschlungen Millionen: Für den „weiblichen Spielraum“ erhält der Verein Link* diesmal ...
Seid umschlungen Millionen: Für den „weiblichen Spielraum“ erhält der Verein Link* diesmal 820.000 Euro.(Bild: bettina frenzel)

Nicht nur ins Ausland fließt viel Wiener Steuergeld. Satte 221 Millionen Euro schüttet die Stadt Wien im Jahr 2026 für teils abstruse Kulturangebote aus, genehmigt in der letzten Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr. Die „Krone“ hat die Liste der Subventionen.

Trotz des harten Sparkurses der Stadt und Schulden in der Höhe von 14 Milliarden Euro vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag unter dem Tagesordnungspunkt Kunst- und Kultursponsoring Förderungen in Höhe von mehr als 221 Millionen Euro – für sinnvolle und weniger sinnvolle Kulturangebote.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Wien
