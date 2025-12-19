Neuer Millionen-Geldregen für kuriose Projekte

Doping-Fall um Dom Taylor erschüttert Darts-WM!
Skandal im Ally Pally
Nicht nur ins Ausland fließt viel Wiener Steuergeld. Satte 221 Millionen Euro schüttet die Stadt Wien im Jahr 2026 für teils abstruse Kulturangebote aus, genehmigt in der letzten Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr. Die „Krone“ hat die Liste der Subventionen.
Trotz des harten Sparkurses der Stadt und Schulden in der Höhe von 14 Milliarden Euro vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag unter dem Tagesordnungspunkt Kunst- und Kultursponsoring Förderungen in Höhe von mehr als 221 Millionen Euro – für sinnvolle und weniger sinnvolle Kulturangebote.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.