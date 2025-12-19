Neuer Millionen-Geldregen für kuriose Projekte

Trotz des harten Sparkurses der Stadt und Schulden in der Höhe von 14 Milliarden Euro vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag unter dem Tagesordnungspunkt Kunst- und Kultursponsoring Förderungen in Höhe von mehr als 221 Millionen Euro – für sinnvolle und weniger sinnvolle Kulturangebote.