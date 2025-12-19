Kärntner Arzt angeklagt: 6550 Patienten als Opfer!

Vor einem Monat hat eine Klagenfurter Staatsanwältin einen Strafantrag gegen einen bekannten Arzt eingebracht. Erst jetzt wurden alle Beteiligten über den Inhalt informiert – und der birgt Zündstoff: Denn dem Mediziner wird auch vorgeworfen, über 18 Jahre lang Patienten gefährdet zu haben. Wie kann das sein?