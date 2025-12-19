„Volles Risiko und gar nicht nachdenken“

Österreichs Ski-Damen werden sich am Samstag mit viel Entschlossenheit in die Abfahrt von Val d‘Isere werfen. Conny Hütter fehlte diese zuletzt noch, will diese in Frankreich aber wiederfinden und eine Negativ-Serie beenden. Mirjam Puchner strotzt bereits vor Selbstvertrauen und ist heiß auf das Rennen.