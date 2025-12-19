Skifahrer fuhr nach Kollision mit Senior davon

Bei einem Skiunfall in Matrei in Osttirol wurde am Freitag ein 71-jähriger Deutscher an Kopf und Schulter verletzt. Er war mit einem unbekannten Wintersportler kollidiert, der sich nach dem Unfall aus dem Staub machte.
Wie die Polizei mitteilte, kollidierten der Deutsche und der zweite Skifahrer gegen Mittag auf der roten Piste Nr. 3 im Matreier Skigebiet Goldried. Der Unbekannte prallte dabei gegen Kopf und Schulter des Seniors. Während letzterer auf der Piste liegen blieb, setzte der zweite Wintersportler seine Fahrt fort.
Ein nachkommender Skifahrer leistete dem an Kopf und Schulter verletzten Mann Erste Hilfe und verständigte die Pistenrettung. Der Notarzthubschrauber flog ihn anschließend in die Innsbrucker Klinik.
Die Polizei sucht nun nach dem zweiten Skifahrer. Er bzw. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Lienz zu melden (059144 7230).
