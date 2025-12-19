Skifahrer fuhr nach Kollision mit Senior davon

Wie die Polizei mitteilte, kollidierten der Deutsche und der zweite Skifahrer gegen Mittag auf der roten Piste Nr. 3 im Matreier Skigebiet Goldried. Der Unbekannte prallte dabei gegen Kopf und Schulter des Seniors. Während letzterer auf der Piste liegen blieb, setzte der zweite Wintersportler seine Fahrt fort.