Bilanz birgt Brisanz

Austria Wien: Die dunkelroten Zahlen der Violetten

Wirtschaft
19.12.2025 13:00
Hexenkessel Generali Arena: Die Heimstätte der Austria ist seit 1. Juli 2025 im Besitz der Stadt ...
Hexenkessel Generali Arena: Die Heimstätte der Austria ist seit 1. Juli 2025 im Besitz der Stadt Wien(Bild: SEPA Media)

Auch nach dem Verkauf des Stadions an die Stadt Wien steckt der Fußballklub Austria Wien in der wirtschaftlichen Krise. Vertrauliche Bilanzunterlagen, die der „Krone“ vorliegen, zeigen: Selbst wenn alle Fußballer zum Nulltarif spielen würden, wäre das Ergebnis noch immer negativ.

Im Sommer 2025 rettete die schwer verschuldete Stadt Wien einen ihrer beiden wichtigsten Fußballklubs. Mit der Übernahme des Stadions in Favoriten flossen 40,6 Millionen Euro an den FK Austria Wien, die Violetten konnten endlich wieder durchatmen. Auch dank eines Schuldenschnitts bei Banken, der ein weiterer wesentlicher Baustein auf dem Weg zur angestrebten wirtschaftlichen Gesundung war. Eine nachhaltige Sanierung ist nach wie vor in weiter Ferne – das ergibt sich jedenfalls aus einer Analyse des Jahresabschlusses der operativen FK Austria Wien AG.

Bilanz birgt Brisanz
Bilanz birgt Brisanz
