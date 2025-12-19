Austria Wien: Die dunkelroten Zahlen der Violetten

Im Sommer 2025 rettete die schwer verschuldete Stadt Wien einen ihrer beiden wichtigsten Fußballklubs. Mit der Übernahme des Stadions in Favoriten flossen 40,6 Millionen Euro an den FK Austria Wien, die Violetten konnten endlich wieder durchatmen. Auch dank eines Schuldenschnitts bei Banken, der ein weiterer wesentlicher Baustein auf dem Weg zur angestrebten wirtschaftlichen Gesundung war. Eine nachhaltige Sanierung ist nach wie vor in weiter Ferne – das ergibt sich jedenfalls aus einer Analyse des Jahresabschlusses der operativen FK Austria Wien AG.