Was wir von unseren Kindern lernen können

Die Weihnachtswünsche von Frauen und Männern
Gar nicht so einfach
Wann haben Sie zuletzt über etwas gestaunt? Kinder tun das jeden Tag. Wo die Großen im Alltag achtlos vorbeilaufen, entdecken sie kleine Wunder. Das ist ihre Superkraft. Was passiert, wenn wir uns davon anstecken lassen – und warum das so wichtig für unser seelisches Wohl ist.
Es ist das Gefühl, draußen vor dem Fenster die Dunkelheit kommen zu sehen – und mit ihr die vielen kleinen Lichter. Die Freude, eine Adventkerze anzuzünden und der tanzenden Flamme zuzusehen. Es ist der Duft von frisch gebackenen Keksen, der das ganze Haus erfüllt. Das und viele mehr waren die Antworten unserer Nachbarskinder auf meine Frage: Was macht den Advent für euch so besonders?
