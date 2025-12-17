Was wir von unseren Kindern lernen können

Es ist das Gefühl, draußen vor dem Fenster die Dunkelheit kommen zu sehen – und mit ihr die vielen kleinen Lichter. Die Freude, eine Adventkerze anzuzünden und der tanzenden Flamme zuzusehen. Es ist der Duft von frisch gebackenen Keksen, der das ganze Haus erfüllt. Das und viele mehr waren die Antworten unserer Nachbarskinder auf meine Frage: Was macht den Advent für euch so besonders?