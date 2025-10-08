Warum nun doppelt so viele Scheinfirmen auffliegen

Die Gaunereien dürften dennoch zunehmen, denn sie haben sich deutlich verändert. Lehner: „Es melden Betriebe ihre Dienstnehmer zwar teilweise an, bezahlen sie aber großteils schwarz und sparen so Lohnsteuer und Sozialabgaben. Das Problem ist: Weil sie dadurch weniger Kosten haben, machen sie auf dem Papier zu viel Gewinn, den sie versteuern müssten. Also brauchen sie andere Firmen, die ihnen Scheinrechnungen ausstellen. Dafür kassieren diese 10 bis 15 Prozent der Rechnungssumme, der Rest fließt als Schwarzgeld an den Auftraggeber zurück.“