Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung

450 Abgeordnete votierten für das Gesetz, darunter die Union, SPD und AfD. 134 Abgeordnete stimmten hingegen dagegen, zwei enthielten sich. „Der deutsche Pass wird als Anerkennung für gelungene Integration zur Verfügung stehen und nicht als Anreiz für illegale Migration“, sagte Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt. Einbürgerung sei zwar „ein bedeutender Faktor für den Zusammenhalt in unserem Land, aber ausschließlich doch dann, wenn sie am Ende eines Integrationsprozesses steht und nicht am Anfang“.