Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linke stimmten dagegen

Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung

Außenpolitik
08.10.2025 21:04

Der deutsche Bundestag hat die beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren Aufenthalt gestrichen. Künftig können Migrantinnen und Migranten frühestens nach fünf Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Die Linken und Grünen stimmten am Mittwoch gegen die Änderung.

0 Kommentare

450 Abgeordnete votierten für das Gesetz, darunter die Union, SPD und AfD. 134 Abgeordnete stimmten hingegen dagegen, zwei enthielten sich. „Der deutsche Pass wird als Anerkennung für gelungene Integration zur Verfügung stehen und nicht als Anreiz für illegale Migration“, sagte Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt. Einbürgerung sei zwar „ein bedeutender Faktor für den Zusammenhalt in unserem Land, aber ausschließlich doch dann, wenn sie am Ende eines Integrationsprozesses steht und nicht am Anfang“.

Die Ampel-Koalition hatte im vergangenen Jahr die Möglichkeit geschaffen, dass Zugewanderte schon nach drei Jahren einen deutschen Pass bekommen können. Voraussetzung dafür waren besondere Leistungen bei der Integration.

Lesen Sie auch:
Migrantinnen und ein Migrant in Deutschland
Wegen Migration
Verwirrung um „nationale Notlage“ in Deutschland
08.05.2025
Zehn Jahre nach Sager
Merkel zu Migration: „Haben so vieles geschafft“
25.08.2025
Voraussetzung für die beschleunigte Einbürgerung waren besondere Leistungen.
Voraussetzung für die beschleunigte Einbürgerung waren besondere Leistungen.(Bild: APA/Gert Eggenberger)

Andere Punkte der Reform lässt Dobrindt in Kraft. So soll sich etwa nichts an der Möglichkeit der Doppelstaatsbürgerschaften ändern, sprich Eingebürgerte müssen nicht auf eine andere Staatsbürgerschaft verzichten, um die deutsche anzunehmen.

In Österreich ist die Verleihung der Staatsbürgerschaft frühestens nach einem Aufenthalt von sechs Jahren möglich. Zudem gibt es weitere Voraussetzungen wie keine Nähe zu extremistischen und terroristischen Gruppen, die Absolvierung eines Tests und dass der Lebensunterhalt gesichert ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.958 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.515 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
123.344 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1633 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1295 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1131 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Krone Plus Logo
Für Kinderbetreuung
Millionen nicht abgeholt? Das antwortet der Bund
Sitzfleisch gefragt
FPÖ-Antragsflut: Landtag droht 14-Stunden-Sitzung
Kommt US-Lieferung?
Kreml: Sehen noch keine Vorbereitung für Tomahawks
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf