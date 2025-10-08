Eisbullen verlieren bei dänischen Halbprofis

„Das war einfach zu undiszipliniert von uns“, meinte Chefcoach Viveiros nach dem Spiel. Odense warf indes alles in die Partie und ging nach zwei Dritteln überraschend, aber nicht unverdient mit 2:1 in die Pause. Auch, weil die Salzburger ihre Chancen zu kompliziert zu Ende spielten. „Eine gute Frage, warum wir so aufgetreten sind. Vielleicht ist es auch ein kleiner Durchhänger. Am besten, wir nehmen jetzt alle ein Aspirin“, suchte der Coach nach Erklärungen.



Gegen Berlin geht‘s um Alles!

Am kommenden Mittwoch, wenn das Endspiel um die CHL-Play-offs gegen den deutschen Meister aus Berlin ansteht, möchte er hingegen noch nicht denken. „Wir sollten auf Freitag schauen. Das ist jetzt in diesem Moment wichtiger für uns alle“. Dann wartet auf die Eisbullen der Ligaalltag und damit die Vienna Capitals. Eine Leistungssteigerung ist bitter nötig.