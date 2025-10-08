SKN-Frauen zum CL-Start gegen Atletico chancenlos

Besser machte es Andrea Medina, die nach einem Gegenstoß wenig Mühe hatte, auf 2:0 zu stellen. Nur vier Minuten später war die Brasilianerin Luany mit einem Abstauber-Treffer zur Stelle. Wieder hatte sich die Abwehr der Niederösterreicherinnen bei einem tiefen Pass auf Garbelini indisponiert gezeigt, der Schuss der Stürmerin prallte von Schlüter ab, aber Luany setzte erfolgreich nach. Danach flaute der Sturmlauf der Gäste ein wenig ab. Kurz vor der Pause fiel allerdings noch das vierte Atletico-Tor, die Norwegerin Vilde Böe Risa netzte sehenswert aus der Distanz (42.).