6000 Euro Strafen für unbelehrbaren Verkehrssünder

Das hielt ihn aber nicht auf: Am 28. Dezember 2024, drei Tage nach Weihnachten, hielt die Polizei das Auto des Unbelehrbaren an. Der Pinzgauer saß da mit 0,7 Promille hinter dem Steuer. Nur 48 Minuten später folgte die nächste Anhaltung: Wieder war der führerscheinlose Mann mit dem Pkw unterwegs, und nach wie vor betrunken – mit knapp über 0,5 Promille. Bei der Kontrolle versuchte er sogar abzuhauen, legte den Rückwärtsgang ein. Ein Polizist konnte aber noch den Pkw-Schlüssel ziehen.