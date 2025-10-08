„Schläge gegen Russland helfen der Ukraine nicht“

Das russische Verteidigungsministerium meldete in der Nacht auf Mittwoch, dass 53 ukrainischen Drohnen abgeschossen und zerstört worden seien. Der Kreml gibt üblicherweise nur die Abschüsse feindlicher Drohnen bekannt, nicht aber, wie viele entdeckt wurden oder ihre Ziele erreicht haben. Auch das russische Militär hat wieder die ukrainische Energieversorgung ins Visier genommen und unter anderem eine Anlage des Energieversorgers Tschernihiwoblenergo angegriffen. Ungefähr 4500 Menschen hatten daraufhin keinen Strom. Bei einer Attacke auf ein Wärmekraftwerk wurden zwei Mitarbeitende verletzt.