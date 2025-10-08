Zu Fernwärme: „Rabatte sind kein Marketing-Trick“

„Krone“: Herr Strebl, die Wien Energie hebt die Fernwärmepreise um 15 Prozent an. Warum jetzt, nachdem die Energiepreise im Vorjahr laut Ihres eigenen Jahresberichts gesunken sind?

Michael Strebl: Die Gaspreise sind bis Mitte 2024 tatsächlich gesunken. Doch seither sind sie wieder gestiegen – im Durchschnitt der vergangenen Heizperiode um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu kommen gestiegene Bau- und Personalkosten. Diese Faktoren schlagen sich in den Preisen für die kommende Heizsaison nieder. Wir geben weiter Rabatte, aber in reduzierter Form.