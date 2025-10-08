Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Wien-Energie-Chef

Zu Fernwärme: „Rabatte sind kein Marketing-Trick“

Wien
08.10.2025 19:00
Michael Strebl ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Wien Energie.
Michael Strebl ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Wien Energie.(Bild: Jöchl Martin)

Die Heizsaison beginnt mit einer bitteren Nachricht: Wien Energie erhöht die Fernwärmepreise um 15 Prozent – und das, obwohl die Gaspreise im Vorjahr gefallen waren. Für viele Haushalte bedeutet das monatlich rund zwölf Euro mehr. Im „Krone“-Interview stellt sich Konzernchef Michael Strebl den Fragen: Warum die Erhöhung unvermeidlich sei, wohin die Gewinne fließen und ob die Milliardeninvestitionen in die Energiewende langfristig wirklich für Entlastung sorgen.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Strebl, die Wien Energie hebt die Fernwärmepreise um 15 Prozent an. Warum jetzt, nachdem die Energiepreise im Vorjahr laut Ihres eigenen Jahresberichts gesunken sind?
Michael Strebl: Die Gaspreise sind bis Mitte 2024 tatsächlich gesunken. Doch seither sind sie wieder gestiegen – im Durchschnitt der vergangenen Heizperiode um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu kommen gestiegene Bau- und Personalkosten. Diese Faktoren schlagen sich in den Preisen für die kommende Heizsaison nieder. Wir geben weiter Rabatte, aber in reduzierter Form.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
9° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
9° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 17°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.744 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.337 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.967 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1633 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1284 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1106 mal kommentiert
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Wien-Energie-Chef
Zu Fernwärme: „Rabatte sind kein Marketing-Trick“
Wegen 130 Wohnungen
Streit um ein 250 Jahre altes Naturjuwel
UEFA Europa Cup
Hinspiel-Pleite – Austria mit dem Rücken zur Wand
Drei Tage Game City
Wiener Rathaus wird zum Spiele-Universum
„Fall Waltraud“
Politik tobt – nur die Grünen brauchten länger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf