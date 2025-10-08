„Solche Siege passieren, wenn man es ernst nimmt!“

Vor dem Duell mit San Marino (Donnerstag, 20.45 Uhr) gibt es für das rot-weiß-rote Nationalteam nur einen einzigen Auftrag: Tore, Tore, Tore! Hans Krankl wünscht sich im WM-Quali-Duell gegen den Weltranglisten-Letzten Treffer am Fließband und erinnert sich dabei selbst an einen Rekordsieg im Team-Dress.