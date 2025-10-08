Tschofenig und Venier sind Sportler des Jahres

Eishockey-Männer Team des Jahres

Team des Jahres wurde das Eishockey-Nationalteam der Männer. Für den Eishockey-Sport ist es erst das zweite Mal, dass eine Auszeichnung dieser Art in sein Lager kommt. Thomas Vanek war 2007 zum Sportler des Jahres gewählt worden. Das Männer-Team siegte heuer mit 755 Punkten vor den Synchronschwimmerinnen und Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri (694) sowie den männlichen Skispringern (550).