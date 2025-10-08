Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt

Die Person, die sich nicht ausschließlich als männlich oder weiblich definiert, wirft dem Richter vor, dass dieser nicht an einem fairen Verfahren interessiert sei. Tatsächlich wurde der Prozess in Teilen der ungarischen Öffentlichkeit stark politisiert. Erst vor zehn Tagen stufte Ministerpräsident Viktor Orban die Antifa per Verordnung als „Terrororganisation“ ein. Dieser Bewegung, die aus der linken bis linksextremen Szene kommt, wird auch Maja T. zugerechnet.