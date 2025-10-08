Frankreich: Neuer Premier in nächsten 48 Stunden

Macron auf Tauchstation

Wann sich Präsident Macron selbst äußern wird, blieb zunächst unklar. Der Druck auf ihn wächst stetig: Forderungen nach Neuwahlen oder seinem eigenen Rücktritt werden lauter. Macron hat jedoch mehrere Optionen – etwa die Fortsetzung von Konsultationen mit den Parteien. Sollte er allerdings erneut einen Ministerpräsidenten aus seinem eigenen Lager ernennen, ist mit massivem Widerstand zu rechnen.