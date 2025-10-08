Thomawirt-Betreiber und Noricum Bau sind insolvent

Die Noricum Bauträger und Baumanagement GmbH mit Sitz in Leibnitz musste Insolvenz anmelden. Die Passiva betragen laut Kreditschützern rund 8,4 Millionen Euro, die Aktiva belaufen sich auf 4,5 Millionen. Betroffen sind sechs Dienstnehmer und 33 Gläubiger.

Massive Baukostenerhöhungen

Als Insolvenzursachen wurden massive Baukostenerhöhungen, verlängerte Bauzeiten infolge globaler Krisen, die KIM-Verordnung, behördliche Verzögerungen von Bauprojekten sowie die Zinspolitik angeführt. Die Gespräche mit möglichen Finanzierungspartnern verliefen erfolglos. Eine Fortführung ist nicht geplant.