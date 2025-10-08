Vorteilswelt
Steirer-Konkurse

Thomawirt-Betreiber und Noricum Bau sind insolvent

Steiermark
08.10.2025 17:48
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Die Flut an Konkursen in der Steiermark nimmt kein Ende. Am Mittwoch wurden zwei weitere Konkursverfahren eröffnet. Einerseits trifft es die Noricum Bauträger und Baumanagement GmbH mit Sitz in Leibnitz. Andererseits ist die TW Gastronomie GmbH, die in Graz das bekannte Lokal Thomawirt betreibt, betroffen.

Die Noricum Bauträger und Baumanagement GmbH mit Sitz in Leibnitz musste Insolvenz anmelden. Die Passiva betragen laut Kreditschützern rund 8,4 Millionen Euro, die Aktiva belaufen sich auf 4,5 Millionen. Betroffen sind sechs Dienstnehmer und 33 Gläubiger.

Massive Baukostenerhöhungen
Als Insolvenzursachen wurden massive Baukostenerhöhungen, verlängerte Bauzeiten infolge globaler Krisen, die KIM-Verordnung, behördliche Verzögerungen von Bauprojekten sowie die Zinspolitik angeführt. Die Gespräche mit möglichen Finanzierungspartnern verliefen erfolglos. Eine Fortführung ist nicht geplant.

Auch Betrieber des Thomawirt insolvent
Bei der TW Gastronomie GmbH, die in Graz das Lokal Thomawirt betreibt, belaufen sich laut Kreditschützern die Passiva auf rund 587.000 Euro, die Aktive auf rund 62.000 Euro. Betroffen sind zehn Dienstnehmende und rund 22 Gläubiger. Die Gründe, die laut dem Unternehmen zur finanziellen Situation geführt haben, seien vielschichtig, hieß es.

Laut AKV ist eine Fortführung und Sanierung dieses Unternehmens geplant.

