Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein

Die Schule hatte Amok-Alarm ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort, sicherten die Schule und durchsuchten das Gebäude. Routinemäßig sei auch nach möglichen weiteren Verletzten gesucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach den bisherigen Erkenntnissen gibt es keine weiteren Betroffenen. Es habe auch keine Gefahr für Unbeteiligte bestanden, sagte der Sprecher.



Hier sehen Sie ein Posting der Polizei zu dem Angriff: