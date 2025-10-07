Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krise in Autobranche

Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie

Wirtschaft
07.10.2025 17:31

In der Automobilbranche werden derzeit immer mehr Arbeitsplätze gestrichen. Deutschlands Arbeitsministerin Bärbel Bas hat eine Unterstützung der Firmen nun an Jobgarantien geknüpft. Da teilte sie am Dienstag nach einem Treffen mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten mit.

0 Kommentare

In den Belegschaften sei das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Planbarkeit der Politik verloren gegangen. Wenn beim Autogipfel der deutschen Regierung am Donnerstag weitere Hilfen wie für Investitionen in Standorte beschlossen würden, dann habe sie die klare Erwartung an die Unternehmen, dass das an Standortgarantien und Arbeitsplatzgarantien geknüpft werde, sagte Bas (SPD). „Wir wollen weiter auf dem Pfad der E-Mobilität bleiben und dafür die Rahmenbedingungen setzen.“

Am Donnerstag trifft sich die Branche mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Gipfel (siehe Video oben). Bereits im Vorfeld fordern Unternehmen und die IG Metall mehr staatliche Unterstützung für Elektroautos. „Wir brauchen ein Verständnis darüber, dass in Zukunftsfeldern neue Arbeitsplätze entstehen können. Wir werden es ohne industriepolitische Flankierung aber nicht schaffen“, sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner. Auch eine größere Flexibilität bei den CO₂-Vorgaben sei nötig. Derzeit reicht der Absatz der Elektroautos nicht aus, um die Grenzwerte der Europäischen Union zu erfüllen.

Beschließt die deutsche Regierung Standort- und Arbeitsplatzgarantien?
Beschließt die deutsche Regierung Standort- und Arbeitsplatzgarantien?(Bild: AFP/FOCKE STRANGMANN)

„Während weltweit der E-Antrieb Fahrt aufnimmt, treten deutsche Hersteller auf der Stelle“, kritisierte die deutsche Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. Merz will das in der EU geplante Verbot von neu zugelassenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 kippen. Es gehe um Technologieoffenheit, sagte er. Widerstand kommt aus der SPD.

Lesen Sie auch:
Auf den Automessen glänzen die Konzerne mit neuen Modellen, die Verkaufszahlen sind jedoch ...
Mit großer Ausnahme
Gewinn der Autokonzerne großteils im Rückwärtsgang
15.09.2025
Auch in Österreich
Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs
25.09.2025
Krone Plus Logo
VW-Chef Blume
„Da haben wir ein Stück die Zeit verschlafen“
25.09.2025

An dem Autogipfel nehmen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter von mehreren deutschen Bundesländern, der Autoindustrie und der Gewerkschaft teil. Die großen deutschen Autokonzerne kommen momentan nicht aus der Krise. Der Hintergrund sind etwa sinkende Gewinne, die US-Zölle, der Wettbewerb mit China und die geringe Nachfrage nach E-Autos.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
131.021 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.971 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
115.635 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1596 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1072 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Wirtschaft
Wachstum zurück, aber:
WIFO/IHS wollen „breite Reformen und neue Steuer“
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Krone Plus Logo
Der Karriere-Kick
„Netzwerken wie ein Boss – Frauen können das!“
„Das reicht nicht“
EU-Kommission will Zölle auf Stahl verdoppeln
Krise in ganz Europa
Produktionseinbruch bei Stellantis in Italien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf