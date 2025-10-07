Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie

Am Donnerstag trifft sich die Branche mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einem Gipfel (siehe Video oben). Bereits im Vorfeld fordern Unternehmen und die IG Metall mehr staatliche Unterstützung für Elektroautos. „Wir brauchen ein Verständnis darüber, dass in Zukunftsfeldern neue Arbeitsplätze entstehen können. Wir werden es ohne industriepolitische Flankierung aber nicht schaffen“, sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner. Auch eine größere Flexibilität bei den CO₂-Vorgaben sei nötig. Derzeit reicht der Absatz der Elektroautos nicht aus, um die Grenzwerte der Europäischen Union zu erfüllen.