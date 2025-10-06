Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein

In einem der beliebtesten Skigebiete Europas steht Wintersportlern eine einschneidende Neuerung bevor: Erstmals wird die Zahl der täglich verkauften Skipässe an Spitzentagen begrenzt. Damit reagiert der Ort auf den zunehmenden Besucherandrang rund um Feiertage – und setzt ein deutliches Signal für andere Regionen.