ÖVP macht Wöginger die Mauer, Experten warnen

Nur Wünsche weitergetragen

Dass Wöginger die Schuld zunächst lange von sich gewiesen habe, erklärte der ehemalige Verteidigungsminister so: Der Klubobmann habe den Wunsch lediglich an den Generalsekretär des Finanzministeriums weitergeleitet, „er hat ja nicht versucht, irgendwelche Leute in der Kommission zu beeinflussen“. Die spätere Zustimmung zur Diversion begründete der Ex-Minister mit der Belastung durch das Verfahren: „Wenn man in der Position steht und ständig mit Vorwürfen konfrontiert wird, stellt das eine größere Belastung dar als die Übernahme der Verantwortung.“