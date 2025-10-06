Florian Teichtmeister nach Oktoberfest verhaftet

Im September 2023 war Teichtmeister (45) wegen des Besitzes und der Herstellung pornografischer Darstellungen Minderjähriger zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Allerdings war dem Ex-Burgschauspieler zusätzlich eine Probezeit von fünf Jahren auferlegt worden. Zudem hat der Richter beim Prozess im September 2023 strenge Auflagen erlassen.