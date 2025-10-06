Florian Teichtmeister nach Oktoberfest verhaftet

Ex-Schauspieler Florian Teichtmeister ist nach einem Besuch am Münchner Oktoberfest verhaftet worden. Wie die „Krone“ erfuhr, wurde er im betrunkenen Zustand von der Polizei kontrolliert. Im Zuge dessen soll bei ihm offenbar Kokain gefunden worden sein.
Dem Vernehmen nach wurde Teichtmeister bereits an die heimische Justiz aus- und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Laut der Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, wurde von den Münchener Kollegen ein Weisungsbruch mitgeteilt. Daraufhin hat der Richter die Maßnahme der sogenannten Krisenintervention angeordnet.
Im September 2023 war Teichtmeister (45) wegen des Besitzes und der Herstellung pornografischer Darstellungen Minderjähriger zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Allerdings war dem Ex-Burgschauspieler zusätzlich eine Probezeit von fünf Jahren auferlegt worden. Zudem hat der Richter beim Prozess im September 2023 strenge Auflagen erlassen.
Alle zwei Monate muss er dem Richter sämtliche Therapiebestätigungen zukommen lassen. Dazu zählt die forensische Psychotherapie, eine psychologische Behandlung, Bewährungshilfe und die Bestätigung über die Alkohol- und Drogenabstinenz, der Teichtmeister im Prozess zugestimmt hatte. Und die er jetzt offenbar gebrochen hat.
