Schlechte Nachrichten für Bayern? Sorgen um Kane!

Kane hatte sich die Blessur beim 3:0-Auswärtssieg des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt zugezogen, als er in der Schlussphase von Torhüter Kaua Santos abgeräumt wurde. „Mir geht es gut. Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung“, sagte der 32-Jährige anschließend bei Sky.