Formstarke Tormaschine

Schlechte Nachrichten für Bayern? Sorgen um Kane!

Fußball International
08.10.2025 21:13
Harry Kane
Harry Kane(Bild: AP/Martin Rickett)

Sorgen um Harry Kane! Englands Rekordtorschütze und Bayern-Star laboriert an einer Knöchelverletzung und konnte am Mittwoch nicht mit der Nationalmannschaft trainieren. Sein Einsatz im Testspiel gegen Wales am Donnerstag ist fraglich.

Kane hatte sich die Blessur beim 3:0-Auswärtssieg des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt zugezogen, als er in der Schlussphase von Torhüter Kaua Santos abgeräumt wurde. „Mir geht es gut. Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung“, sagte der 32-Jährige anschließend bei Sky.

Auf die Frage, ob er zur Nationalmannschaft reisen werde, erklärte er damals: „Ja, ich werde am Montag dort sein.“ Nun muss England-Coach Thomas Tuchel jedoch auf seinen Kapitän verzichten.

Individuelles Training statt Team-Einheit
Am Mittwoch absolvierte Kane gemeinsam mit Leverkusens Innenverteidiger Jarell Quansah ein individuelles Hallentraining. Die „Three Lions“ empfangen am Donnerstag (20.45 Uhr) Wales zu einem Testspiel, ehe es am Dienstag (20.45 Uhr) in der WM-Qualifikation in Lettland um Punkte geht.

Mit einem Sieg könnte sich England bereits das Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sichern – sofern Serbien nicht gegen Albanien und Andorra gewinnt.

Ein kleines Fragezeichen bleibt trotzdem: Ob Kapitän Kane rechtzeitig fit wird, entscheidet sich wohl erst kurz vor Anpfiff.

