Wie geht‘s dem Butzi, Stephanie Venier?

Stephanie Venier im sportkrone.at-Video-Talk! Am Rande der Sporthilfe-Glaa spricht die inzwischen pensionierte Ski-Weltmeisterin – am Anfang sogar interviewt von Michaela Kirchgasser, später von Michael Fally – über ihr Leben nach dem Rücktritt, das im Bauch heranwachsende Baby, ihren Göttergatten und nicht vorhandene Sehnsucht nach dem Ski-Zirkus.