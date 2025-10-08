EZB-Chefin Lagarde will stärkeren globalen Euro

Daher müsse das Schicksal des Euro in die eigene Hand genommen werden. Der Euro ist die Währung, die weltweit am zweithäufigsten gehandelt wird – nach dem US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist die europäische Gemeinschaftswährung im Vergleich zum Dollar um rund dreizehn Prozent gestiegen. Das hat damit zu tun, dass Anlegerinnen und Anleger ihre Dollarbestände aufgrund von Bedenken hinsichtlich der US-Zollpolitik abgebaut haben.