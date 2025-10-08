Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wenn alles so bleibt“

Gaza-Deal vor Abschluss: Trump deutet Reise an

Außenpolitik
08.10.2025 22:07
US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AP/Evan Vucci)

US-Präsident Donald Trump gab bekannt, dass er am Wochenende zu den Friedensgesprächen in den Nahen Osten reisen könnte. Die aktuellen Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Ägypten liefen sehr gut, sagte er am Mittwoch. „Wir werden sehen, aber die Chancen stehen gut.“

0 Kommentare

Er habe mit Vertreterinnen und Vertretern der Friedensverhandlungen telefoniert. „Wenn alles so bleibt, werden wir wahrscheinlich am Sonntag, vielleicht auch schon am Samstag abreisen.“ Die Gespräche laufen seit Montag.

Im Ringen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hat die islamische Hamas am Mittwoch Listen für einen Austausch von Geiseln und palästinensischen Gefangenen übergeben. Auch sie äußerte sich optimistisch, dass es zu einer Einigung kommen könne. Am Mittwoch waren bereits der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani und der türkische Geheimdienstchef Ibrahim Kalin im Badeort Sharm El-Sheikh angekommen. Zudem waren der Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Jared Kushner, und der Sondergesandte Steve Witkoff angekündigt. 

Israelischer Angriff auf Gaza-Stadt
Israelischer Angriff auf Gaza-Stadt(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)
Eine israelische Geisel, die bei einer früheren Waffenruhe freigelassen wurde
Eine israelische Geisel, die bei einer früheren Waffenruhe freigelassen wurde(Bild: APA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

So sieht der Plan aus
Der US-Plan sieht vor, dass es in einer ersten Phase zu einer Waffenruhe, einem Austausch der verbliebenen israelischen Geiseln mit palästinensischen Gefangenen sowie der Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen kommt. Anschließend sollen kritischere Fragen wie die Entwaffnung der Hamas, die Gewährleistung der Sicherheit und der Wiederaufbau des palästinensischen Gebiets geklärt werden. Dazu ist für Donnerstag eine Konferenz in Paris geplant, an der unter anderem US-Außenminister Marco Rubio teilnehmen wird.

Israelische Medien gehen davon aus, dass am Donnerstag oder Freitag eine Vereinbarung geschlossen werde.

Lesen Sie auch:
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi
„Richtiger Weg“
Ägyptens Präsident Sisi lobt Friedensplan für Gaza
06.10.2025
Trotz Friedensdialog
Palästinenser beklagen Beschuss aus Israel
06.10.2025
Kairo als Hoffnung?
Israel und Hamas entsenden Verhandlungsteams
05.10.2025

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, Trump habe die Türkei gebeten, die Hamas von dem Abkommen zu überzeugen. Grundsätzlich sei aber Israel das Haupthindernis für Frieden. Die türkische Regierung unterstützt den Plan zwar, ist aber zugleich einer der schärfsten Kritiker der israelischen Offensive. Ungeachtet der Verhandlungen setzt die israelische Armee die Angriffe im Gazastreifen fort, auf Drängen Trumps sollen sie zuletzt zurückgefahren worden sein. Die Hamas meldete mindestens acht Tote durch Beschuss innerhalb von 24 Stunden.

Insgesamt sollen bisher mehr als 67.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden sein. Von den verblieben israelischen Geiseln sollen noch 20 am Leben sein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpJared Kushner
ÄgyptenHamasGazastreifen
Wochenende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.966 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.639 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
124.117 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1633 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1302 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1133 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Postenschacher normal?
ÖVP macht Wöginger die Mauer, Experten warnen
„Wenn alles so bleibt“
Gaza-Deal vor Abschluss: Trump deutet Reise an
Putin überzeugt:
„Schläge gegen Russland helfen der Ukraine nicht“
Nach brisantem Satz
Trumps Top-Stratege verstummt mitten im Interview
Macrons Uhr tickt
Frankreich: Neuer Premier in nächsten 48 Stunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf