Gaza-Deal vor Abschluss: Trump deutet Reise an

So sieht der Plan aus

Der US-Plan sieht vor, dass es in einer ersten Phase zu einer Waffenruhe, einem Austausch der verbliebenen israelischen Geiseln mit palästinensischen Gefangenen sowie der Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen kommt. Anschließend sollen kritischere Fragen wie die Entwaffnung der Hamas, die Gewährleistung der Sicherheit und der Wiederaufbau des palästinensischen Gebiets geklärt werden. Dazu ist für Donnerstag eine Konferenz in Paris geplant, an der unter anderem US-Außenminister Marco Rubio teilnehmen wird.